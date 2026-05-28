L’archetipo della resa | da nipote di Badoglio a Tajani l’africano

Notizia in breve

Il testo segnala una continuità nel modo in cui la politica italiana affronta il declino del Paese, descrivendo questa gestione come una coerenza nascosta e quasi metafisica. La narrazione collega figure storiche e attuali, citando un nipote di Badoglio e un politico europeo, suggerendo un filo conduttore tra passato e presente senza approfondire motivazioni o conseguenze. La riflessione si concentra sulla percezione di un approccio uniforme e invariabile verso il declino nazionale.