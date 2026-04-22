Un messaggio PEC è stato inviato a Palazzo Chigi, con oggetto “Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei”, ed è firmato dal nipote del fondatore dell’ENI. La comunicazione riguarda il Piano Africano presentato dal governo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle motivazioni della diffida. La questione riguarda l’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione alle politiche e alle iniziative legate a quella strategia.

di Paolo Fedele * Una PEC è arrivata a Palazzo Chigi con l’oggetto “Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei”, firmata dal nipote del fondatore dell’ENI. La famiglia chiede a Giorgia Meloni di non usare il nome del nonno nel suo Piano africano, ritenendo che il governo distorca l’eredità di Mattei, che ha lottato per un’energia autonoma e ha sfidato gli interessi americani. Pietro Mattei critica le politiche attuali del governo, in particolare sull’immigrazione e i costi energetici, sottolineando l’approccio diverso rispetto a quello del nonno, che formava giovani africani per lavorare nei loro Paesi. In risposta, annuncia cause civile e penale contro il governo, affermando che stanno “vendendo una scatola vuota”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Eredità sotto accusa: il nipote di Mattei contro il Piano Africano di Meloni

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