Marina Berlusconi avvia la resa dei conti dentro Forza Italia | via gli uomini di Tajani

Da thesocialpost.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno di Forza Italia si sono verificati cambiamenti significativi, con Marina Berlusconi che ha deciso di rimuovere alcuni membri considerati vicini a Tajani. La decisione segue il calo di consensi elettorali e si inserisce in una fase di riorganizzazione interna del partito. La situazione ha generato discussioni tra gli esponenti politici e ha portato a confronti tra le diverse fazioni.

La resa dei conti è iniziata. Dentro Forza Italia si apre una fase di tensione che porta la firma di Marina Berlusconi, decisa a rimettere ordine dopo il tonfo referendario. Il segnale è chiaro: fuori gli uomini di Tajani, mentre prende corpo un’operazione interna guidata da Claudio Lotito, impegnato a raccogliere adesioni per far dimettere Maurizio Gasparri da capogruppo al Senato. Tra i firmatari spiccano Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, mentre sullo sfondo si fa largo l’ipotesi Stefania Craxi. « Partita finisce quando arbitro fischia ». Il richiamo a Vujadin Boškov, citato da Antonio Tajani, suona come un epitaffio politico: il fischio è arrivato, e il risultato è amaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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