Marina Berlusconi avvia la resa dei conti dentro Forza Italia | via gli uomini di Tajani

All’interno di Forza Italia si sono verificati cambiamenti significativi, con Marina Berlusconi che ha deciso di rimuovere alcuni membri considerati vicini a Tajani. La decisione segue il calo di consensi elettorali e si inserisce in una fase di riorganizzazione interna del partito. La situazione ha generato discussioni tra gli esponenti politici e ha portato a confronti tra le diverse fazioni.

La resa dei conti è iniziata. Dentro Forza Italia si apre una fase di tensione che porta la firma di Marina Berlusconi, decisa a rimettere ordine dopo il tonfo referendario. Il segnale è chiaro: fuori gli uomini di Tajani, mentre prende corpo un’operazione interna guidata da Claudio Lotito, impegnato a raccogliere adesioni per far dimettere Maurizio Gasparri da capogruppo al Senato. Tra i firmatari spiccano Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, mentre sullo sfondo si fa largo l’ipotesi Stefania Craxi. « Partita finisce quando arbitro fischia ». Il richiamo a Vujadin Boškov, citato da Antonio Tajani, suona come un epitaffio politico: il fischio è arrivato, e il risultato è amaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Marina Berlusconi avvia la resa dei conti dentro Forza Italia: via gli uomini di Tajani Articoli correlati Leggi anche: La replica di Tajani a Marina Berlusconi sul rinnovamento di Forza Italia Tutta Forza Italia loda le parole di Marina Berlusconi. Tranne i più vicini a TajaniI berlusconiani di FI fanno a gara per esprimere apprezzamento alla figlia del Cav. Una raccolta di contenuti su Marina Berlusconi Temi più discussi: Marina Berlusconi avvia la resa dei conti dentro Forza Italia: fuori gli uomini di Tajani; Marina Berlusconi vota: Un'occasione per il futuro dell'Italia; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Referendum, la delusione di Marina Berlusconi: l’amarezza e gli sfoghi per il tramonto della separazione delle carriere. Marina Berlusconi avvia la resa dei conti dentro Forza Italia: via gli uomini di TajaniLa resa dei conti è iniziata. Dentro Forza Italia si apre una fase di tensione che porta la firma di Marina Berlusconi, decisa a rimettere ordine dopo il ... thesocialpost.it Marina Berlusconi avvia la resa dei conti dentro Forza Italia: fuori gli uomini di TajaniLotito raccoglie adesioni per far dimettere Gasparri da capogruppo al Senato. Casellati e Zangrillo firmano. L’ipotesi Stefania Craxi ... repubblica.it Marina Berlusconi avvia la resa dei conti dentro Forza Italia: fuori gli uomini di Tajani x.com A comunicarlo è stato lo stesso gruppo guidato da Marina Berlusconi, che in una nota ha precisato come «eventuali sviluppi saranno oggetto di comunicazione al mercato» #hoepli - facebook.com facebook