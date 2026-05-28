All’Aquila, si sta sviluppando un progetto che mira a ripensare il ruolo dei musei nella società e nella cultura locale. L’iniziativa si propone di integrare i musei in una nuova visione sociale, favorendo un approccio più partecipato e condiviso. La proposta si concentra sulla valorizzazione del patrimonio culturale come elemento centrale per la costruzione dell’identità futura della città. L’intervento è in fase di definizione e coinvolge diversi attori del settore culturale.

L’AQUILA – Prende forma all’Aquila una nuova riflessione sul ruolo della cultura nella costruzione dell’identità futura della città. Sabato 30 maggio 2026, alle ore 10.00, presso l’Auditorium ANCE, si terrà l’incontro pubblico “ ”, promosso dall’ Associazione Aquilana Amici dei Musei e dei Beni Ambientali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avviare un percorso culturale e istituzionale dedicato alla candidatura dell’Aquila come Città Museo della Pace: una visione che riconosce nel patrimonio storico, artistico e identitario del territorio non soltanto una memoria da custodire, ma uno strumento vivo di dialogo, educazione, relazione e crescita civile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’Aquila Città Museo della Pace – I musei in una nuova visione sociale e culturale

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