Arezzo ed una nuova visione di città

Il 7 maggio 2026, si parla di una possibile nuova visione per la città di Arezzo. In una nota di Alternativa Comune, viene ricordato come negli ultimi undici anni siano stati realizzati interventi puntuali senza un progetto urbanistico complessivo. La mancanza di un disegno organico ha caratterizzato l’evoluzione della città nel corso di questo periodo. La discussione riguarda la necessità di pianificare un nuovo approccio per il futuro urbano.

Arezzo, 7 maggio 2026 – . La nota di Alternativa Comune: «Arezzo ha vissutto undici anni senza un vero e proprio disegno urbanistico organico, con interventi puntuali ma senza un disegno organico di visione generale. Se dal dopoguerra il modello generale di sviluppo urbano affermatosi sia stato caratterizzato da una sostanziale indifferenza rispetto ai temi della sostenibilità, Arezzo non si è allontanata da questo disegno con espansione disordinata e progressiva perdita di qualità dello spazio pubblico. La rigenerazione urbana rappresenta oggi un cambio di paradigma: non più espansione, ma cura e trasformazione della città esistente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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