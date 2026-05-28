L' apprensione e il dolore per la tragedia | duro colpo per la comunità di San Vito
Una tragedia ha sconvolto la comunità di San Vito dei Normanni, portando dolore e apprensione tra i residenti. La scena dell’incidente ha lasciato un’impressione duratura, creando un’atmosfera cupa e surreale nell’intera città. La comunità si è riunita per esprimere solidarietà e affrontare il lutto, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’evento. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i cittadini e le istituzioni locali.
SAN VITO DEI NORMANNI - Un clima onirico dai tratti cupi ha risvegliato l'intera città. Un po' come quello che si viveva ieri sul luogo della tragedia. Su una strada provinciale insolitamente chiusa al traffico, dove il rumore dei mezzi di soccorso faceva da sottofondo a un dramma umano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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