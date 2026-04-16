Tragedia nel Reggino la piccola Chiara di 5 anni muore travolta dal trattore nel terreno di famiglia | choc e dolore nella comunità

Una tragedia si è consumata nel Reggino, dove una bambina di cinque anni è stata investita dal trattore condotto dal padre nel terreno di famiglia. La bambina è deceduta poco dopo l’incidente, scatenando shock e dolore tra la comunità locale. L’incidente è avvenuto a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, e le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti e le autorità.

Tragedia a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di soli 5 anni, Chiara Mammola, è deceduta dopo essere stata investita dal trattore guidato dal padre. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri. Non è ancora chiaro se la piccola sia caduta accidentalmente dal mezzo in movimento o se sia scesa durante una manovra: sull’esatta dinamica dell’episodio sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore travolta dal trattore guidato dal padre. Il sindaco della cittadina reggina, Michele Tripodi, ha proclamato il lutto cittadino. «L’amministrazione comunale – riferisce una nota dell’amministrazione locale e riporta l’ Adnkronos – si stringe attorno ai familiari, che stanno affrontando un momento di immenso dolore, sconforto e lutto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tragedia nel Reggino, la piccola Chiara di 5 anni muore travolta dal trattore nel terreno di famiglia: choc e dolore nella comunità Notizie correlate Tragedia nel terreno di famiglia: muore una bambina di 5 anni travolta da un trattoreABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma in campagna: inutili i soccorsi Una tragedia sconvolgente ha colpito Polistena, centro della provincia di Reggio... Tragedia nel Foggiano: agricoltore alla guida di un trattore muore per un maloreDramma nelle campagne nei pressi di Deliceto, dove un agricoltore di 68 anni, Rocchino Marinaccio, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 14... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tragedia a Polistena, bimba di 5 anni muore travolta dal trattore del padre · LaC News24; Bimba di 5 anni muore travolta da un trattore nel Reggino; Tragedia a Polistena, muore bimba di 5 anni travolta dal trattore del padre; Polistena sotto shock: proclamato il lutto cittadino per la piccola Chiara morta a 5 anni sotto un trattore. Gli Incontri di Chiara Bruno - facebook.com facebook Ultim'ora: dal computer di Chiara #Poggi nuovi elementi che riguardano un'area oltre #Garlasco Gli aggiornamenti in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com