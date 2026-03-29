Un giovane di 22 anni, studente di San Vito Chietino, è deceduto improvvisamente durante un viaggio a Madrid. La sua morte ha suscitato grande sgomento tra i residenti della comunità. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando senza parole amici e familiari. La causa del decesso non è ancora stata resa nota ufficialmente dalle autorità.

Antonio Di Giovanni, 22 anni, si sarebbe sentito male durante una breve vacanza in Spagna dove si trovava con il fratello e il cugino Un dolore fortissimo ha travolto in questi giorni la comunità sanvitese: Antonio Di Giovanni, studente di 22 anni, è venuto a mancare improvvisamente durante una breve vacanza in Spagna. Secondo quanto ricostruito il giovane si era sentito male durante un soggiorno a Madrid, dove si trovava con il fratello e il cugino. Giunto in ospedale per accertamenti e poi dimesso, il giovane studente di fisioterapia è morto in hotel. L'autopsia che ha attribuito il decesso a cause naturali. Dopo gli accertamenti di rito la salma di Antonio è potuta rientrare a San Vito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Studente di San Vito Chietino morto durante un viaggio a Madrid: il dolore di un'intera comunità

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