Peggioramento raccolta dei rifiuti le richieste del Sul Calabria

Negli ultimi giorni si registra un deterioramento nella gestione della raccolta dei rifiuti in diverse zone della città. Le criticità riguardano sia le frequenze di conferimento che la pulizia delle aree pubbliche. La situazione ha portato a un aumento di discariche a cielo aperto e a una maggiore presenza di rifiuti abbandonati lungo le strade. Il sindacato dei lavoratori ha richiesto interventi urgenti alle autorità competenti.

Aldo Libri, segretario generale del sindacato, "crede che l’Amministrazione comunale debba fornire indicazioni chiare all’azienda, ai dipendenti e agli utenti" "Nelle ultime settimane si assiste a un sostanziale peggioramento nella raccolta dei rifiuti in città. Ci sono state perfino rivolte in alcuni quartieri per la situazione che si verifica, oggettivamente difficile, soprattutto in quartieri periferici e in zone che per settimane non dispongono della raccolta differenziata con il conseguente accumulo di rifiuti e la formazione diffusa di microdiscariche". Lo afferma Aldo Libri, segretario generale Sul Calabria. "Per questo motivo cresce la raccolta di indifferenziato e diminuisce quella del materiale specifico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Peggioramento raccolta dei rifiuti, le richieste del Sul Calabria Articoli correlati Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi: “Raccolta dei rifiuti resta un incubo per la cittadinanza”. Le soluzioni sul tavolo Arrivano le barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti nei canaliSi tratta di un progetto sperimentale avviato dalla Provincia sul territorio di Terracina. Altri aggiornamenti su Sul Calabria Reggio Calabria, ci risiamo: la denuncia di un sindacato, peggioramento nella raccolta dei rifiuti in cittàNelle ultime settimane si assiste a un sostanziale peggioramento nella raccolta dei rifiuti in città. Ci sono state perfino rivolte in alcuni quartieri per la situazione che si verifica, oggettivamen ... strettoweb.com Reggio Calabria, Villa San Giuseppe sommersa dai rifiuti: siamo abbandonati da tutti | INTERVISTAA Villa San Giuseppe, a Reggio Calabria, cresce la preoccupazione dei residenti per la situazione legata alla gestione dei rifiuti. In diverse aree del territorio si registrano cumuli di spazzatura ab ... strettoweb.com