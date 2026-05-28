Con 306 preferenze, una donna è risultata la più votata nella tornata elettorale che ha eletto il nuovo sindaco. La candidata ha sottolineato che la cultura rappresenta uno strumento per superare le paure. La vittoria è stata ottenuta in un contesto in cui si sono svolti i principali risultati delle elezioni comunali. La candidata ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati in corsa.

Con 306 preferenze è stata la donna più votata della tornata elettorale che ha portato all’elezione del nuovo sindaco Alberto Maria Scarfini. Un risultato che conferma il legame costruito negli anni con la città e il lavoro svolto da assessore alla Cultura uscente. È Micol Lanzidei, che accoglie il consenso con riconoscenza, senza trasformarlo in bandiera d’identità. "Mi emoziona rappresentare il genere femminile – dice – ma vivo questo risultato soprattutto come una dimostrazione di fiducia verso il lavoro fatto con impegno condiviso e obiettivi orientati alla crescita della città. È un consenso che merita un immenso grazie". Lanzidei, nel 2020 la nomina di assessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lanzidei la donna più votata: "La cultura è lo strumento per vincere le paure"

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