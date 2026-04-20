Exploit Nobiletti | la lista La Provincia Sei Tu è la più votata

Nella tornata elettorale per il consiglio provinciale, la lista “La Provincia Sei Tu” ha ottenuto il numero più alto di voti, risultando la più votata tra tutte le liste presenti. La vittoria di questa lista ha permesso al centrosinistra di mantenere la maggioranza dei seggi nel consiglio, confermando il risultato delle precedenti consultazioni. La partecipazione alle urne e la distribuzione dei voti hanno segnato un risultato chiaro in favore di questa formazione politica.

Anche questa volta il centrosinistra conquista la maggioranza del consiglio provinciale. È il segno che il territorio vuole continuità nell’azione di governo, vuole un’area progressista, capace di tenere insieme comuni grandi e piccoli, Gargano e Monti Dauni, costa ed entroterra. È la misura più concreta e diretta del radicamento che questo progetto civico ha costruito comune per comune in questi anni. I voti ponderati confermano la stessa lettura: 25.236 punti, prima lista singola della Capitanata, con un vantaggio di 4.794 punti sul secondo partito, il Partito Democratico preso da solo (20.442). Rivolgo il mio augurio sincero di buon lavoro a tutti i dodici consiglieri eletti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Exploit Nobiletti: la lista “La Provincia Sei Tu” è la più votata Notizie correlate Mps, lista Plt con Lovaglio è la più votata all’assemblea dei sociAll’assemblea dei soci di Mps prevale la lista di Plt Holding che presenta Luigi Lovaglio come ceo. Mps: lista Plt Holding con Lovaglio la più votata da assembleaL’assemblea diBanca Monte dei Paschi di Siena(Mps) si è conclusa con un risultato considerato da molti analisti del settore come unmomento...