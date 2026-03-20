Allegri | Non potremo più vincere lo scudetto solo quando lo dirà la matematica

L’allenatore commenta che la vittoria dello scudetto non sarà più determinata solo dai numeri della matematica. Le discussioni sulla corsa al titolo si intensificano con l’Inter che mantiene un vantaggio consistente. I protagonisti del calcio continuano a seguire da vicino le dinamiche del campionato e le loro dichiarazioni alimentano il confronto tra tifosi e addetti ai lavori.

Allegri. Le dinamiche della corsa scudetto continuano a infiammare il dibattito calcistico, alimentate dalle parole dei protagonisti che osservano da vicino la fuga dell’ Inter. Alla vigilia della sfida tra Milan e Torino, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è tornato a riflettere con una punta di sarcasmo sugli esiti dell’ultimo turno di campionato. Il riferimento è al passo falso del Diavolo, uscito sconfitto dal campo della Lazio proprio nel momento in cui avrebbe potuto accorciare le distanze sulla capolista, fermata sul pareggio dall’ Atalanta in una gara che sembrava aver riaperto i giochi. L’ironia di Allegri sottolinea come i nerazzurri di Cristian Chivu siano usciti paradossalmente rafforzati da una giornata sulla carta sfavorevole. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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