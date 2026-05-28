Lanterna Azzurra ordine di carcerazione per il gestore I familiari delle vittime | Non cerchiamo vendette ma giustizia

Notizia in breve

Un ordine di carcerazione è stato emesso nei confronti del gestore del locale coinvolto nella tragedia di Corinaldo. I familiari delle vittime hanno dichiarato di non cercare vendette, ma di volere giustizia. La vicenda riguarda un evento con un bilancio di vittime e feriti, e il processo legato a quanto accaduto prosegue. La famiglia delle vittime ha affermato che la ferita rimarrà aperta fino alla conclusione del procedimento giudiziario.