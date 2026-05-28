Lanterna Azzurra ordine di carcerazione per il gestore I familiari delle vittime | Non cerchiamo vendette ma giustizia
Un ordine di carcerazione è stato emesso nei confronti del gestore del locale coinvolto nella tragedia di Corinaldo. I familiari delle vittime hanno dichiarato di non cercare vendette, ma di volere giustizia. La vicenda riguarda un evento con un bilancio di vittime e feriti, e il processo legato a quanto accaduto prosegue. La famiglia delle vittime ha affermato che la ferita rimarrà aperta fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
CORINALDO – «La ferita resterà aperta finché non riusciremo a scrivere la parola fine su questo processo. Solo allora potrò parlare di giustizia. Non ci dobbiamo dimenticare che, oltre ai gestori e ai proprietari, c'è ancora un procedimento in corso che riguarda la Commissione di Vigilanza di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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