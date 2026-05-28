Lanterna Azzurra ordine di carcerazione per il gestore I familiari delle vittime | Non cerchiamo vendette ma giustizia

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ordine di carcerazione è stato emesso nei confronti del gestore del locale coinvolto nella tragedia di Corinaldo. I familiari delle vittime hanno dichiarato di non cercare vendette, ma di volere giustizia. La vicenda riguarda un evento con un bilancio di vittime e feriti, e il processo legato a quanto accaduto prosegue. La famiglia delle vittime ha affermato che la ferita rimarrà aperta fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CORINALDO – «La ferita resterà aperta finché non riusciremo a scrivere la parola fine su questo processo. Solo allora potrò parlare di giustizia. Non ci dobbiamo dimenticare che, oltre ai gestori e ai proprietari, c'è ancora un procedimento in corso che riguarda la Commissione di Vigilanza di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Strage di Corinaldo, condannato il ‘gestore’ della Lanterna Azzurra. I familiari delle vittime: “Strana una pena a 5 anni”Il giudice ha condannato a cinque anni e cinque mesi il deejay e gestore di fatto della discoteca coinvolta nella tragedia di Corinaldo.

Strage di Corinaldo, in carcere il gestore della discoteca Lanterna AzzurraIl gestore della discoteca Lanterna Azzurra, teatro della strage di Corinaldo, è stato arrestato e si trova in carcere.

Temi più discussi: Tragedia Lanterna Azzurra, nominato il perito per il filone sicurezza del locale; Strage di Corinaldo, in carcere il gestore della discoteca Lanterna Azzurra; Parcheggi selvaggi e strisce blu bocciate, una base di spaccio stanata e un furto di card preziose: le notizie della giornata (in un minuto).

lanterna azzurra lanterna azzurra ordine diStrage di Corinaldo, in carcere il gestore della discoteca Lanterna Azzurra(Adnkronos) – Il gestore della discoteca teatro della strage di Corinaldo, la ‘Lanterna Azzurra’ dove l’8 dicembre 2018 morirono cinque giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda de ... msn.com

lanterna azzurra lanterna azzurra ordine diCorinaldo: eseguito ordine di carcerazione per i fatti della Lanterna AzzurraI militari della Stazione Carabinieri di Corinaldo hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona – Ufficio Esecuz ... senigallianotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web