Meo Sacchetti si ritira dall’attività di allenatore a 72 anni. Ha annunciato di smettere e tornerà nella sua Alghero. Sacchetti, ex giocatore con 132 presenze in nazionale, ha deciso di lasciare il mondo del basket. La sua carriera comprende numerose esperienze da tecnico, ma ora ha scelto di concludere. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della decisione.

"Sono Meo Sacchetti, allenatore della Herons Montecatini. E vi dico che da stasera solo l'ex allenatore della Herons. Ho passato un bellissimo momento, faccio dei grossi complimenti alla società perchè ho trovato qualcosa di diverso e non mi aspettavo tutto questo entusiasmo che c'è. Ho chiuso col basket, la mia ultima partita da coach è stata a Caserta e ho chouso purtroppo con una sconfitta. Il basket mi ha dato molte soddisfazioni come risultati, conoscenza di persone e luoghi, però ora me ne torno nella mia Alghero", così in un video sulla pagina Instagram del club toscano uno degli uomini che ha fatto la storia del nostro basket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'annuncio di Meo Sacchetti: "Smetto di allenare, grazie a tutti. Mi ritiro nella mia Alghero"

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