Polonara | Pensavo da tempo al ritiro mia moglie l' ha scoperto sui social Ora voglio allenare

Un giocatore di pallacanestro ha annunciato di aver pensato da tempo al ritiro, rivelando che sua moglie lo ha scoperto sui social. Ha raccontato di aver perso sensibilità alla mano destra, rendendo difficile compiere anche azioni semplici. Ha deciso di interrompere la carriera prima di tornare a casa da Sassari, dove era in viaggio con la famiglia. Ora, ha dichiarato di voler intraprendere la strada dell’allenamento.

Il 2025 è stato l’anno della speranza. A giugno 2025 la diagnosi: leucemia mieloide acuta. Ad agosto Sassari lo mette sotto contratto “scommettendo” sul suo recupero. A fine settembre il trapianto di midollo osseo al Sant’Orsola. Dopo un paio di settimane finisce in coma: ci resterà per alcuni giorni prima di essere dimesso a inizio novembre. Il 2026 è passato dall’essere l’anno del sogno a quello della realtà. Dopo essere tornato a tirare (il primo canestro il 30 marzo a Sassari) lunedì la presa di coscienza di un recupero impossibile e la decisione: “Lascio la pallacanestro”. In undici mesi Achille Polonara ha fatto il giro del mondo degli stati d’animo e da lunedì ha iniziato la sua seconda vita.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Polonara: "Pensavo da tempo al ritiro, mia moglie l'ha scoperto sui social. Ora voglio allenare" Notizie correlate Leggi anche: Achille Polonara quando ha scoperto la malattia ha pensato al suicidio: “È stata mia moglie a fermarmi” Achille Polonara: “Ci pensavo da tempo a ritirarmi, non riuscivo a fare le cose basilari in campo”A giugno 2025 ad Achille Polonara viene diagnosticata una leucemia mieloide acuta, seguita dal trapianto di midollo osseo.