Sensi rivela | Volevo smettere grazie a mia moglie non mollai Mi sono rivisto in Djokovic se penso alla mia partita contro il Barcellona mi vengono i brividi
Stefano Sensi, ex centrocampista dell’Inter ora in forza all’Anorthosis, ha raccontato di aver voluto smettere di giocare, ma grazie al supporto della moglie ha deciso di continuare. Ha parlato di momenti intensi e di partite che gli sono rimaste impresse, come quella contro il Barcellona, che gli fa ancora venire i brividi. Ha anche menzionato il suo paragone tra se stesso e Djokovic, riferendosi alle sfide personali nello sport.
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