Lancia pietre a un bambino e gli ruba la bicicletta nel parco | arrestato 40enne a Livorno

Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel parco “Parterre” di Livorno dopo aver lanciato pietre a un bambino e avergli rubato la bicicletta. Il bambino, riconoscendo l’uomo in strada, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno fermato l’uomo e recuperato la bicicletta. L’uomo è stato portato in caserma e sottoposto a fermo.