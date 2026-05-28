Lancia pietre a un bambino e gli ruba la bicicletta nel parco | arrestato 40enne a Livorno

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel parco “Parterre” di Livorno dopo aver lanciato pietre a un bambino e avergli rubato la bicicletta. Il bambino, riconoscendo l’uomo in strada, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno fermato l’uomo e recuperato la bicicletta. L’uomo è stato portato in caserma e sottoposto a fermo.

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I fatti sono avvenuti qualche giorno fa al parco “Parterre” di Livorno. È stato proprio il bimbo a farlo arrestare dopo averlo riconosciuto in strada. L'uomo è ora in carcere con le accuse di rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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