Lancia pietre a un bambino e gli ruba la bicicletta nel parco | arrestato 40enne a Livorno
Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel parco “Parterre” di Livorno dopo aver lanciato pietre a un bambino e avergli rubato la bicicletta. Il bambino, riconoscendo l’uomo in strada, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno fermato l’uomo e recuperato la bicicletta. L’uomo è stato portato in caserma e sottoposto a fermo.
I fatti sono avvenuti qualche giorno fa al parco “Parterre” di Livorno. È stato proprio il bimbo a farlo arrestare dopo averlo riconosciuto in strada. L'uomo è ora in carcere con le accuse di rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ha lanciato di tutto: una lastra, un'asta di legno e un barattolo di vernice. Intervenuta l'automedica facebook
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