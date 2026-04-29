Un uomo è stato arrestato nel centro storico di Monza dopo aver rubato una bicicletta dal valore di circa mille euro. La proprietaria ha assistito al furto e ha fermato l’uomo, che è stato poi consegnato alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio, e l’uomo è stato portato in caserma. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

Monza, 29 aprile 2026 - Arrestato in pieno centro storico un ladro di biciclett e, che aveva rubato una due ruote del valore di 1.000 euro a una donna, ma la proprietaria è riuscita a bloccarlo con l'aiuto di un vigile urbano. La Polizia di Stato di Monza e della Brianza, nel pomeriggio del 27 aprile, ha fatto scattare le manette a un cittadino di nazionalità algerina, irregolare sul territorio nazionale, responsabile di furto aggravato. Gli agenti delle Volanti, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Trento e Trieste, dove era stato segnalato il furto di una bicicletta. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno trovato l'uomo già bloccato dalla persona offesa con l’ausilio di un agente della Polizia locale presente sul posto, intervenuto per prestare supporto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, ruba una bicicletta da mille euro in centro: bloccato dalla proprietaria e arrestato

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