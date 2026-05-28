Choc a Livorno | Rapina al Parterre sasso e bottiglia contro un bambino per rubargli la bicicletta | arrestato 40enne

Da livornotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver rubato una bicicletta a un bambino al Parterre. Secondo la ricostruzione, l’aggressore ha lanciato una bottiglia e un sasso contro il giovane per strappargli la bicicletta. La vittima ha riconosciuto l’uomo il giorno successivo, portando all’arresto da parte delle forze dell’ordine.

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Avrebbe rubato la bicicletta a un bambino al Parterre dopo avergli lanciato una bottiglia e un sasso: il giorno dopo, riconosciuto dalla vittima, un 40enne è stato arrestato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito, il 20 maggio il giovanissimo era al Parterre con i suoi amici quando l'uomo gli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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