Choc a Livorno | Rapina al Parterre sasso e bottiglia contro un bambino per rubargli la bicicletta | arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver rubato una bicicletta a un bambino al Parterre. Secondo la ricostruzione, l’aggressore ha lanciato una bottiglia e un sasso contro il giovane per strappargli la bicicletta. La vittima ha riconosciuto l’uomo il giorno successivo, portando all’arresto da parte delle forze dell’ordine.

Avrebbe rubato la bicicletta a un bambino al Parterre dopo avergli lanciato una bottiglia e un sasso: il giorno dopo, riconosciuto dalla vittima, un 40enne è stato arrestato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito, il 20 maggio il giovanissimo era al Parterre con i suoi amici quando l'uomo gli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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