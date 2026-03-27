Tajani | ‘serve diversificazione delle rotte commerciali’

Durante un incontro al G7 in Francia, il ministro degli Esteri italiano ha condannato gli attacchi iraniani all’Arabia Saudita, definendoli ingiustificati. Inoltre, ha sottolineato la necessità di diversificare le rotte commerciali, senza entrare in dettagli su eventuali accordi o piani specifici. La discussione si è concentrata sulla situazione internazionale e sulle strategie per rafforzare le relazioni commerciali.

“La ferma condanna dell’Italia per gli ingiustificati attacchi iraniani all’Arabia Saudita è stata al centro del mio incontro con il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud al G7 in Francia”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ho espresso gratitudine per il sostegno garantito ai nostri connazionali e discusso delle ripercussioni economiche della crisi, in particolare sul traffico nello Stretto di Hormuz”, spiega. “La diversificazione delle rotte commerciali è una priorità strategica. Ho ribadito anche il ruolo che l’Arabia Saudita avrà nello sviluppo del Corridoio Imec. Europa e Golfo... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani: ‘serve diversificazione delle rotte commerciali’ Articoli correlati Tajani: "Sui dazi serve chiarezza dagli Usa, no a guerre commerciali"«Alla riunione del G7 sul commercio internazionale ascolteremo quello che diranno gli americani. Leggi anche: Dazi, Panetta: impatto attenuato da IA e nuove rotte commerciali Tutto quello che riguarda Tajani 'serve diversificazione delle... Discussioni sull' argomento Antonio Tajani: L’Alto Adriatico snodo strategico delle nuove rotte (Il Piccolo); Tajani: se la guerra non finisce costretti a rinnovare la riduzione delle accise. Iran, Tajani: Leali con Usa ma guerra non è competenza Nato. No a missione a Hormuz, serve soluzione OnuSiamo sempre stati leali con gli Stati Uniti, ma la guerra in Iran non coinvolge un'area di interesse o di competenza della Nato. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interve ... adnkronos.com Tajani, 'sui dazi serve chiarezza dagli Usa, no a guerre commerciali'Alla riunione del G7 sul commercio internazionale ascolteremo quello che diranno gli americani. Abbiamo bisogno di chiarezza, di sapere esattamente qual è la proposta, cosa intendono fare anche con ... quotidiano.net Dopo la sfiducia dei senatori a Maurizio Gasparri, con Stefania Craxi nominata capogruppo al Senato, il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha alzato il telefono e minacciato di lasciare Cosa sta succedendo: https://fanpa.ge/M0jiy - facebook.com facebook Marina Berlusconi dà la scossa al partito e Tajani minaccia l’addio - la Repubblica x.com