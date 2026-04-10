Il settore del trasporto su strada di persone si trova ancora una volta escluso dalle recenti misure adottate dal governo per affrontare il caro carburanti. La denuncia arriva da un’azienda di trasporto pubblico, che sottolinea come le iniziative finora varate non abbiano previsto interventi specifici per questa parte del settore. La questione rimane centrale nel dibattito sulle politiche energetiche e sulle modalità di sostegno alle aziende di trasporto.

Roma, 10 aprile 2026 – Nel dibattito sul caro carburanti riemerge una questione che va oltre i numeri e tocca un principio di equità: il trasporto di persone su gomma resta, ancora una volta, ai margini delle misure governative. È il punto sollevato da FlixBus durante un’audizione al Senato, dove Cesare Neglia ha riportato al centro una disparità che pesa su milioni di cittadini. Persone contro merci: una disparità che fa discutere. Il nuovo decreto legge varato il 3 aprile per contrastare l’aumento dei carburanti interviene con un credito d’imposta destinato al trasporto merci. Nulla, invece, per chi trasporta persone. Una scelta che, secondo Neglia, rischia di creare uno squilibrio evidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caro carburante, la denuncia di Flixbus: il trasporto di persone su gomma resta ai margini delle misure del governo

Caro carburanti, le imprese lanciano l’allarme: “Il settore del trasporto persone su gomma è al collasso”ROMA – La continua impennata dei prezzi dei carburanti sta mettendo in ginocchio le aziende italiane operanti nel settore del trasporto persone.

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