Un dipendente ha segnalato un'assenza sospetta, portando al ritrovamento del corpo di un uomo senza vita in una zona rurale. La vittima è stata identificata come Massimo Desideri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato sconcerto tra la comunità locale.

Larciano (Pistoia), 28 maggio 2026 – Una notizia che scuote Larciano in una mattina di fine maggio: Massimo Daniele Desideri, 65 anni, imprenditore titolare della Utilplastic che ha sede nello stesso comune e dell’azienda agricola La Cavallina è stato trovato morto, sotto un trattore, nella stessa azienda agricola. Mentre probabilmente era intento ad alcuni lavori nei campi. Il tragico ritrovamento appunto nella mattina di giovedì 28 maggio. Ed è choc e incredulità a Larciano per le tante persone che conoscevano Desideri. Non solo per il suo lavoro alla guida della Utilplastic, fondata nel 1959 dal padre Giampiero. Ma anche per la sua passione per il lavoro nei campi e in particolare per l’olio d’oliva prodotto alla Cavallina, un olio biologico che aveva ottenuto diversi riconoscimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’allarme di un dipendente e il tragico ritrovamento: morte di Massimo Desideri, incredulità a Larciano

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