Nelle Valli di Lanzo è stato trovato senza vita un uomo di 63 anni, il cui veicolo si trovava in una scarpata boschiva. La scoperta è avvenuta in seguito a una segnalazione e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente. La vittima era residente nella zona.

Un tragico ritrovamento ha scosso le Valli di Lanzo, dove un uomo di 63 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno del proprio veicolo precipitato in una profonda scarpata boschiva. La salma è stata recuperata giovedì mattina a Murasse, nei pressi di Mezzenile, dopo che dei passanti hanno segnalato la presenza dell’auto nel dirupo. L’identità della vittima è quella di un pensionato residente a Ceres, il quale viveva da solo e non era stato in paese da diversi mesi senza che nessuno ne avesse denunciato l’assenza. Le indagini sono state avviate dai carabinieri di Venaria Reale per stabilire se si sia trattato di un incidente stradale o di un malore improvviso mentre l’uomo era alla guida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragico ritrovamento: uomo di 63 anni morto nella scarpata

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