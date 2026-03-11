È stato trovato senza vita in un campo lungo la strada Buttigliera, a Chieri, a poca distanza da una centrale dell’Enel. Il corpo appartiene a un uomo scomparso da mesi, e il ritrovamento è stato annunciato oggi. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La notizia ha suscitato sorpresa tra la comunità locale.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in un campo lungo strada Buttigliera, a Chieri, a poca distanza da una centrale dell’Enel. A fare la scoperta è stato il proprietario del terreno, che mentre stava lavorando nell’area si è imbattuto nel cadavere e ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Chieri, che hanno isolato l’area del ritrovamento e avviato i primi accertamenti per chiarire le circostanze della morte e verificare l’identità della vittima. Secondo le prime ipotesi investigative, il corpo potrebbe appartenere a Erik Bellini, il motociclista di 48 anni residente a Moriondo Torinese e scomparso nell’estate del 2025. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Pochi dubbi”. Scomparso da mesi, è arrivato il tragico ritrovamento: l’annuncio shock

