L' allarme dei pediatri | il nodo delle Case della Comunità e il rischio call center

I pediatri hanno espresso preoccupazione riguardo alla gestione delle nuove Case della Comunità, sottolineando il rischio che si trasformino in strutture simili a call center più che a servizi sanitari di prossimità. Secondo loro, questa trasformazione potrebbe compromettere la qualità dell’assistenza e la presenza di figure professionali dedicate, contribuendo a un progressivo smantellamento della rete di sicurezza sanitaria per le famiglie italiane. La questione sta suscitando discussioni tra operatori e cittadini, preoccupati per il futuro della tutela sanitaria locale.

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