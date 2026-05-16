L' allarme dei pediatri | il nodo delle Case della Comunità e il rischio call center
I pediatri hanno espresso preoccupazione riguardo alla gestione delle nuove Case della Comunità, sottolineando il rischio che si trasformino in strutture simili a call center più che a servizi sanitari di prossimità. Secondo loro, questa trasformazione potrebbe compromettere la qualità dell’assistenza e la presenza di figure professionali dedicate, contribuendo a un progressivo smantellamento della rete di sicurezza sanitaria per le famiglie italiane. La questione sta suscitando discussioni tra operatori e cittadini, preoccupati per il futuro della tutela sanitaria locale.
Un grido d'allarme per denunciare quello che viene definito lo “smantellamento silenzioso della sicurezza sanitaria delle famiglie italiane”. La Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) esce allo scoperto con una lettera aperta firmata dalla presidenza nazionale, mettendo nel mirino la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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