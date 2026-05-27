Cuore dei bambini | allarme pediatri su junk food e sedentarietà

I pediatri segnalano un aumento dei rischi cardiovascolari nei bambini legati a un’alimentazione ricca di junk food e a uno stile di vita sedentario. I primi danni alle arterie possono manifestarsi attraverso segnali invisibili, che indicano un possibile rischio cardiaco. Le domande principali riguardano come si evidenziano questi danni e quali sono i segnali sottili che devono essere monitorati nei bambini.

? Domande chiave Come si manifestano i primi danni alle arterie nei bambini?. Quali sono i segnali invisibili che indicano un rischio cardiaco?. Perché i primi mille giorni di vita decidono la salute futura?. Come possono i genitori contrastare l'impatto della sedentarietà digitale?.? In Breve Il rischio ipertensione aumenta fino a sei volte nei bambini con obesità.. Il diabete di tipo 2 riguarda tra il 20% e il 33% delle diagnosi pediatriche.. Marco Giussani raccomanda controlli della pressione annuali dai cinque anni d'età.. Il colesterolo va monitorato tra i 9 e gli 11 anni per prevenire danni.. A Padova si apre oggi l’81esimo congresso Italiano di Pediatria, dove la Società Italiana di Pediatria presenta una guida fondamentale sulla salute cardiovascolare per proteggere i bambini fin dai primi 1000 giorni di vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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