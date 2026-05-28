Il sindaco di Castiglione Tommaso ha scritto una lettera a Enel per segnalare lo stato di abbandono del lago di Santa Maria. Secondo il primo cittadino, l'area è trascurata e presenta segni di degrado. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni specifiche del sito o sulle azioni richieste. La comunicazione mira a sollecitare un intervento da parte dell'azienda per la gestione e la tutela del luogo.

Il sindaco di Castiglione Tommaso Tarabusi solleva formalmente, tramite una lettera a Enel, Regione, Parco dei Laghi, Carabinieri Forestali e Arpae, un appello per le pesanti criticità che gravano sull’invaso idroelettrico del Lago di Santa Maria, denunciando il progressivo e incontrollato innalzamento dei fondali dovuto all’accumulo di sedimenti. Il fenomeno, causato secondo l’amministrazione dalla prolungata assenza di interventi di manutenzione da parte del concessionario Enel, ha determinato una drastica riduzione della portata idrica dell’invaso e un progressivo deterioramento dell’ ecosistema. "I numerosi incontri effettuati nel corso degli ultimi anni con i referenti di Enel non hanno portato ad alcuna soluzione – dichiara il sindaco Tarabusi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lago di Santa Maria abbandonato". Il sindaco Tarabusi accusa Enel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legnini parte da Santa Maria, il candidato sindaco incontra i rappresentanti del comitato [FOTO]Il candidato sindaco ha visitato Santa Maria, dove venerdì ha incontrato residenti e rappresentanti di comitati.

Verso il borgo abbandonato, tra Monte Baldo e Lago di GardaUn gruppo di guide ambientali accompagna oggi i visitatori in un'escursione verso un borgo disabitato situato tra le pendici di Monte Baldo e le...

Temi più discussi: Stagione balneare 2026 in Veneto: acque idonee e controlli ARPAV; Lago di Santa Maria abbandonato. Il sindaco Tarabusi accusa Enel; Enel non fa più manutenzione al lago di Santa Maria, disimpegno economico inaccettabile; Arpav: mare polesano eccellente.

Enel non fa più manutenzione al lago di Santa Maria, disimpegno economico inaccettabile x.com

CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) – Lago di Santa Maria: fondali interrati e promesse disattese da ENELUna situazione di degrado ambientale non più tollerabile e un appello accorato, ma fermo, rimasto finora senza risposta. Il Sindaco di Castiglione dei Pepoli Tommaso Tarabusi solleva formalmente, tram ... renonews.it

Enel non fa più manutenzione al lago di Santa Maria, disimpegno economico inaccettabileIl sindaco di Castiglione dei Pepoli Tarabusi punta il dito contro il concessionario: Non si usi la tragedia di Bargi come paravento per congelare gli investimenti ... msn.com

Consiglio dove allogiare reddit