Legnini parte da Santa Maria il candidato sindaco incontra i rappresentanti del comitato FOTO

Il candidato sindaco ha visitato Santa Maria, dove venerdì ha incontrato residenti e rappresentanti di comitati. L'obiettivo dell'incontro era discutere degli interventi previsti e dei diritti dei cittadini interessati dal dissesto idrogeologico. L'incontro ha coinvolto diverse persone del luogo, che hanno espresso le loro preoccupazioni e richieste riguardo alle problematiche legate a questo fenomeno.

Il candidato sindaco Giovanni Legnini parte da Santa Maria dove venerdì ha incontrato residenti e comitati per fare il punto sugli interventi e sui diritti dei cittadini colpiti dal grave fenomeno del dissesto idrogeologico.Nel corso del dialogo con le famiglie colpite sono state esaminate le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Catania, il bellissimo barocco, chiesa di Santa Maria dell'elemosina detta la collegiata. Buona giornata e buon caffè - facebook.com facebook

#GAZZERA • Pienone ieri sera alla Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice Un momento prezioso di confronto con i cittadini, all’insegna del dialogo e dell’ascolto, per condividere le nostre proposte sul piano sociale e le idee di sviluppo del territorio. x.com