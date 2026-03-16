Il Principe William ha pubblicato una foto inedita di lui insieme a Lady Diana, condividendola sui social. La foto è stata pubblicata domenica 15 marzo, in occasione della Festa della mamma in Inghilterra. William ha scritto che ricorda sua madre ogni giorno, accompagnando il post con l’immagine. L’istantanea mostra un momento intimo tra padre e madre, senza ulteriori dettagli sul contesto.

Domenica 15 marzo in Inghilterra si è festeggiato la giornata della Festa della mamma. Ad unirsi agli auguri anche il Principe William, che ha voluto condividere uno scatto che lo ritrae insieme alla madre, l'amatissima Lady Diana. La fotografia appartiene alla collezione privata della Famiglia Reale, non era mai stata condivisa ed è assolutamente inedita. Nella bellissima immagine, scattata nel 1984, ci sono un piccolo William e una giovanissima Lady Diana in un campo di fiori. I due si trovano ad Highgrove, loro residenza nel Gloucestershire. Diana sorride e appare serena insieme al suo bambino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) "Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La ricordo oggi e ogni giorno", il Principe William condivide una foto inedita di lui con Lady Diana

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The Mother’s Day photo posted as a distraction from a bad week for the royals.

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