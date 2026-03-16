Il principe William ha condiviso sui social una foto inedita con Lady Diana, suscitando emozioni tra i suoi follower. La immagine mostra un momento intimo tra madre e figlio, catturato in un'occasione speciale. La didascalia accompagna lo scatto, ricordando il legame tra loro e la presenza costante della figura materna nei ricordi personali. La pubblicazione ha attirato molta attenzione e ha suscitato reazioni di commozione.

Tra i ricordi che il tempo non può cancellare spunta una fotografia che racconta un legame senza tempo. Il Principe di Galles William ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto inedita di sua madre Diana per la festa della mamma. Lo riporta la BBC: l’immagine, proveniente dalla collezione privata della famiglia, è stata scattata nel 1984 presso la residenza di Highgrove, nel Gloucestershire, e ritrae Diana sorridente insieme a William, allora di due anni, seduti in un campo di fiori colorati. Sotto al post, in descrizione, il principe ha scritto: “Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno. Penso a tutti coloro che oggi ricordano una persona cara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ricordo mia madre, oggi e ogni giorno”: il principe William pubblica una foto inedita con Lady Diana e commuove tutti

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The Mother’s Day photo posted as a distraction from a bad week for the royals.

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