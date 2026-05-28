Durante la luna di miele, Lady Diana ha scritto una lettera in cui esprimeva grande felicità e amore per il matrimonio, descrivendo i primi mesi come “meravigliosi” e pieni di gioia. La missiva, resa pubblica, ha sorpreso molti per il tono sereno e positivo con cui la Principessa del Galles parlava della sua vita con il marito, contrariamente alle aspettative di tensione o difficoltà.

Una lettera scritta da Lady Diana durante la luna di miele con l’allora Principe Carlo sta facendo parlare il Regno Unito per il tono sorprendentemente sereno e innamorato con cui la Principessa del Galles descriveva i primi mesi di matrimonio. La lettera, datata 27 settembre 1981, sarà battuta all’asta il prossimo 7 luglio dalla casa d’aste Gorringe’s insieme ad altre fotografie e documenti legati alla giovinezza di Diana Spencer. Il materiale proviene da Katherine Hanbury, amica d’infanzia della principessa conosciuta ai tempi della West Heath Girls’ School. Nel testo, scritto durante il soggiorno a Balmoral in Scozia dopo il matrimonio reale celebrato il 29 luglio 1981, Diana raccontava con entusiasmo la nuova vita accanto a Carlo: “ Abbiamo avuto una luna di miele meravigliosa con sole infinito e fortunatamente mare calmo ”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Lady Diana, la lettera dalla luna di miele spiazza tutti: “È meraviglioso essere sposata”

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