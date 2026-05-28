Ladri in fuga nella zona orientale di Salerno | auto rubata finisce contro il muro del sottopasso

Nel primo pomeriggio di oggi, un'auto sospettata di essere stata rubata ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro del sottopasso in via Paul Harris, nella zona orientale di Salerno. La vettura ha sbandato e si è fermata contro il muro, dopo un episodio che si verifica in un contesto di furto in corso. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o altre persone coinvolte.

Giallo, nel primo pomeriggio di oggi, in via Paul Harris, nella zona orientale di Salerno. Un'auto, presumibilmente rubata, è sbandata finendo la sua corsa contro il muro del sottopasso. Pare che a bordo vi fosse una banda di ladri in fuga.Indagano, le forze dell'ordine mentre sul posto, per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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