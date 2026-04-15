Incidente in via Pastore a Salerno | auto sbanda e finisce contro un muro soccorsa una donna

Ieri sera, poco dopo le 23, un'auto ha perso il controllo in via Giulio Pastore a Salerno, sbandando e andando a finire contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere la donna a bordo del veicolo, rimasta coinvolta nell'incidente. La dinamica esatta e le cause dello sbandamento sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.