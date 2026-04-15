Incidente in via Pastore a Salerno | auto sbanda e finisce contro un muro soccorsa una donna
Ieri sera, poco dopo le 23, un'auto ha perso il controllo in via Giulio Pastore a Salerno, sbandando e andando a finire contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere la donna a bordo del veicolo, rimasta coinvolta nell'incidente. La dinamica esatta e le cause dello sbandamento sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.
Brutto incidente a Salerno, poco dopo le ore 23 di ieri sera: un'auto è improvvisamente sbandata, in via Giulio Pastore. La Toyota Yaris condotta da una 52enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha terminato la sua corsa contro un muro.L'interventoSul posto, una volante della Polizia e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Incidente a Buccino: auto sbanda e finisce contro un muro, 2 persone feriteBrutto incidente, stasera, a Buccino: per cause da accertare, una Alfa Romeo Giulietta è sbandata, finendo contro un muro, in contrada Carmine.
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