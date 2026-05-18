Salerno incidente tra auto e moto nella zona orientale

Questa mattina a Salerno, nella zona orientale, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto in via Parmenide. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rilievo e rimuovere i mezzi coinvolti. La situazione rimane sotto controllo delle forze dell’ordine.

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