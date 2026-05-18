Salerno incidente tra auto e moto nella zona orientale

Da salernotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Salerno, nella zona orientale, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto in via Parmenide. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rilievo e rimuovere i mezzi coinvolti. La situazione rimane sotto controllo delle forze dell’ordine.

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Paura, questa mattina, in via Parmenide a Salerno, dove un'auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L'incidente si è verificato nei pressi del cavalcavia di Mercatello. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale per ricostruire dinamica e responsabilità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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