Durante il weekend, ladri sono entrati nell’abitazione di un calciatore ghanese in ritiro con la nazionale in Messico. La casa, situata in provincia di Bergamo, è stata svaligiata e sono stati portati vestiti e orologi. L’atleta, ex di Roma e Juventus, ha commentato l’accaduto ringraziando i tifosi per il supporto ricevuto. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità del furto o su eventuali indagini in corso.

NEL WEEKEND. Colpo nell’abitazione bergamasca dell’attaccante, ex di Roma e Juventus. Rubati vestiti e orologi: «Brutto episodio, grazie ai tifosi per il supporto che mi hanno dato». Ha risposto alla convocazione del suo Ghana ed è volato dall’altra parte del mondo, in Messico, per giocare l’amichevole in preparazione dell’imminente mondiale di calcio in Nord America. Mai avrebbe potuto immaginare che a Bergamo, a sette ore di fuso e diverse migliaia di chilometri di distanza, i ladri avrebbero approfittato della sua assenza, per rubargli in casa. Brutta disavventura nei giorni scorsi per Felix Afena-Gyan, attaccante lanciato da José Mourinho ai tempi della Roma nel 202122 e poi visto nel calcio italiano anche con le maglie di Cremonese (proprietaria del cartellino) e Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ladri in casa del calciatore ghanese Afena-Gyan mentre è in ritiro con la nazionale in Messico

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