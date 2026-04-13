Dominic Frimpong ucciso a Samreboi assalto al bus del Berekum Chelsea | calciatore ghanese colpito alla testa

Un incidente ha causato la morte di un calciatore ghanese durante un assalto armato avvenuto in Ghana. Il fatto si è verificato mentre il pullman del club Berekum Chelsea stava viaggiando, e il calciatore è stato colpito alla testa. La polizia ha avviato le indagini e si sta occupando di raccogliere testimonianze e prove sul fatto. Al momento non sono state comunicate ulteriori dettagli sulle circostanze dell’attacco.

Tragedia dopo la partita. Un giovane calciatore, Dominic Frimpong, è stato ucciso in Ghana nel corso di un attacco armato al pullman della sua squadra, il Berekum Chelsea. Il team stava rientrando da una partita del massimo campionato ghanese quando è stato assalito da presunti rapinatori. Il 20enne è stato raggiunto da un colpo alla testa ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il calciatore Dominic Frimpong ucciso a Samreboi in Ghana L'assalto al bus del Berekum Chelsea Il comunicato della Federazione calcistica ghanese Il calciatore Dominic Frimpong ucciso a Samreboi in Ghana Calcio africano in lutto per la morte di Dominic Frimpong, giocatore ghanese di 20 anni in forza al Berekum Chelsea.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dominic Frimpong ucciso a Samreboi, assalto al bus del Berekum Chelsea: calciatore ghanese colpito alla testa Morto Dominic Frimpong: il calciatore ucciso nell’assalto al bus della sua squadraLa Federazione calcistica del Ghana (GFA) ha comunicato che il calciatore Dominic Frimpong è stato ucciso in seguito a un attacco subito dall’autobus... Leggi anche: Morto Dominic Frimpong: il calciatore 20enne ucciso con uno sparo in testa durante l’assalto al pullman della squadra