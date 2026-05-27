Furto nella casa in provincia di Bergamo del calciatore Afena-Gyan | rubati gioielli e vestiti all’ex Roma e Juve

Da bergamonews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un furto è avvenuto nella casa di un calciatore ghanese, classe 2003, che ha giocato con la Roma e più recentemente con la Juventus Next Gen in Serie C. Sono stati sottratti gioielli e vestiti. La polizia sta indagando sull’accaduto. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o modalità del furto. L’atleta non ha subito danni fisici. La proprietà è stata visitata per le verifiche del caso.

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Furto in casa del calciatore Felix Afena-Gyan, attaccante ghanese classe 2003 con un passato con la maglia della Roma e più di recente della Juventus Next Gen in Serie C. Nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, dei malviventi si sono introdotti nella sua abitazione in un paese dell’hinterland di Bergamo, rubando indumenti e gioielli in oro. Il 23enne ha scoperto quanto accaduto una volta rientrato dagli impegni con la sua nazionale, con la quale si trovava in Messico – in particolare a Puebla, all’Estadio Cuauhtémoc – per disputare un’amichevole contro la Selecciòn nella notte italiana tra il 22 e il 23 maggio, in cui ha giocato titolare per 67 minuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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