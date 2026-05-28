L’acronimo del Risorgimento Viva Verdi la musica è storia

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sarà inaugurata sabato alle 15, al Sacrario ai caduti in corso Diaz, 95, la mostra "Viva Verdi. La musica del Risorgimento" che propone un percorso storico e culturale del Risorgimento italiano attraverso la musica, mettendo in luce il ruolo centrale del melodramma, del canto patriottico e delle pratiche musicali collettive nella formazione dell’identità nazionale. L’esposizione, ad ingresso libero, curata dal docente Umberto Pasqui, resterà aperta fino al 21 giugno nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, in altri orari su prenotazione: Ugo Berti, 3498499000. Organizzata dall’Associazione mutilati e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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