Rende accoglie 90 anni di storia del Risorgimento

Rende si appresta a ospitare una mostra dedicata ai 90 anni dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Comitato provinciale di Cosenza. L’evento, che si svolgerà nel centro cittadino, raccoglie documenti, fotografie e materiali storici legati a questa istituzione. L’inaugurazione è prevista per la prossima settimana e coinvolge rappresentanti locali e storici.

La città di Rende si prepara ad accogliere un evento che segna il novantesimo anniversario dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Comitato provinciale di Cosenza. La giornata di studi è fissata per il 18 marzo 2026 e si terrà nella sala convegni Carlo De Cardona della BCC Mediocrati. L’iniziativa celebra un secolo di attività dedicate alla memoria storica e alla valorizzazione del patrimonio culturale del Mezzogiorno. Al centro dei lavori vi sarà la presentazione del volume intitolato Risorgimento e territori, scritto dallo storico Prospero Francesco Mazza. Questo testo ricostruisce quasi un secolo di iniziative culturali e progetti che hanno contribuito a definire il ruolo del territorio calabrese nei processi di formazione dello Stato unitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rende accoglie 90 anni di storia del Risorgimento Articoli correlati Dal Risorgimento a oggi: il Pri cerca racconti e saggi per celebrare i suoi 130 anni di storiaIn occasione dei 130 anni della fondazione del Partito Repubblicano Italiano a opera del romagnolo Giuseppe Gaudenzi, la Consociazione del Pri di... Una storia lunga 90 anni. I Vigili del Fuoco in festa tra impegno e prevenzioneUna storia lunga quasi novant’anni, fatta di interventi, sacrifici e mani tese nel momento del bisogno.