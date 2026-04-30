Al Verdi arriva lo spettacolo Icon un viaggio nella musica che ha fatto la storia

Al teatro Verdi è in programma lo spettacolo “Icon”, che propone un viaggio attraverso brani musicali che hanno segnato epoche e generazioni. Lo spettacolo include canzoni che, nel corso degli anni, sono diventate simboli di momenti e ricordi, portando in scena anche immagini e atmosfere di diverse stagioni. L’evento si rivolge al pubblico appassionato di musica e di storie legate alle canzoni più rappresentative del passato.

Ci sono canzoni che attraversano il tempo e riportano con sé un volto, un luogo, una stagione della vita. La scuola di musica Music Planet presenta “Icon”, settimo appuntamento della rassegna “Verdi in Rock”, in programma al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi mercoledì 6 maggio con inizio alle ore 20.🔗 Leggi su Brindisireport.it Faye Peraya live 26.04.26 Cathy Doll Multi-SUB #fayeperaya #fayelive @peraya_malisorn Notizie correlate Leggi anche: Taratata, musica maestro. Lo show che ha fatto storia “Siamo devastati”. Musica in lutto, addio a una voce che ha fatto la storiaLa musica americana perde uno dei suoi protagonisti più silenziosi ma fondamentali, una voce capace di attraversare decenni e generi lasciando... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ad ottobre al Verdi di Sassari arriva l’ingrato di Antonio Ornano; Al Teatro Verdi in esclusiva Nordest I miei stupidi intenti; Antonio Ornano al Teatro Verdi di Sassari con (in)grato - L'Unione Sarda.it; De la rue aux Jeux Olympiques, la famosa compagnia di breakdance la Pockemon Crew al Verdi di Padova. Al Verdi arriva ’Hair’. Il musical che grida pace: Il nostro no alla guerraAl Verdi arriva ’Hair’. Il musical che grida pace: Il nostro no alla guerra Questa sera va in scena un manifesto di amore e ribellione che parla al presente. Il regista Nardini: Un viaggio tra i ... lanazione.it Forlimpopoli, al Verdi arriva lo spettacolo ’Caro Carosello’Nato per celebrare i settant’anni della televisione italiana, ‘Caro Carosello’ è un omaggio affettuoso e divertente al programma che per vent’anni ha accompagnato le serate delle famiglie. Sul palco ... ilrestodelcarlino.it A Testo… Pretesto 2026 arriva “Gli anni verdi del Bertoldo” Un appuntamento che riporta alla luce il mondo brillante, ironico e pungente del Bertoldo, tra satira, costume e libertà di pensiero Non solo un omaggio a una testata storica del Novecento it - facebook.com facebook