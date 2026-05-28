Laboratori in scena venerdì 29 maggio Attraversamenti umani in Goldonetta

Venerdì 29 maggio, alle 18 in Goldonetta, continua la rassegna Laboratori in scena, organizzata dal Teatro Goldoni, con gli studenti dell'ISS Buontalenti Cappellini Orlando in Attraversamenti Umani, un progetto che unisce la scuola all'isola di Gorgona, attraverso un laboratorio teatrale vissuto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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