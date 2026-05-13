Laboratori in scena venerdì 15 e sabato 16 maggio il primo spettacolo al Goldoni

Inizia venerdì 15 maggio alle 21 con repliche sabato 16 alle 17 e alle 21, al Teatro Goldoni, Laboratori in scena, la rassegna teatrale organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni, che comprende sia gli spettacoli della Bottega d'Arte del Goldoni che "Studenti alla Ribalta!", la storica rassegna.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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