Tanti e diversi, come sempre, i temi trattati a La Volta Buona. Non manca un aggiornamento su Belen Rodriguez e il suo periodo più complicato. La padrona di casa Caterina Balivo ribadisce con i suoi ospiti la necessità di affrontare l’argomento con sensibilità, invitando il pubblico a riflettere sul tema della fragilità umana e sul rispetto della sfera personale. La verità sulle foto di Belen in ospedale. Voto 10. A La Volta Buona Valerio Palmieri traccia una strada rarissima nel racconto del gossip: quella del rispetto. E già solo per questo merita applausi. Mentre intorno alla salute di Belen Rodriguez si rincorrono indiscrezioni, fotografie rubate e diagnosi improvvisate da social network, il giornalista di Chi riporta il discorso su un terreno quasi dimenticato: l’umanità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 28 maggio: la verità sulle foto di Belen in ospedale (10), la multa di Mogol (8)

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