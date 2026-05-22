Venerdì 22 maggio si è conclusa una settimana ricca di eventi televisivi e giudiziari, con diverse novità e aggiornamenti. Tra le notizie più discusse ci sono le pagelle de La Volta Buona, che hanno coinvolto temi come il matrimonio segreto di una nota scrittrice e il divorzio tra una ex coppia famosa. Caterina Balivo ha condotto l’appuntamento su Rai 1, accogliendo un pubblico vario di volti noti e ospiti pronti a condividere le proprie esperienze senza filtri.

Appuntamento che chiude una lunga settimana quello di venerdì 22 maggio per La Volta Buona. Caterina Balivo torna ad accogliere nel salotto di Rai 1 un parterre piuttosto vario, tra volti storici della televisione, opinionisti e ospiti pronti a raccontarsi senza troppi filtri. In studio si alternano le voci di Minnie Minoprio, Stefania Orlando e Guillermo Mariotto, in un pomeriggio che si muove, ancora una volta, attorno ai sentimenti. Il tema della giornata è infatti l’amore: matrimoni, fidanzamenti, relazioni che resistono e altre che invece si trasformano. Perché nel salotto di Caterina Balivo i sentimenti restano sempre il punto di partenza, ma anche quello da cui nascono confessioni, battute e piccoli momenti destinati a far parlare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 22 maggio: Il matrimonio segreto di Mary Segneri (10), Divorzio Totti-Blasi (6)

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