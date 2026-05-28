Andrea Roncato ha dichiarato che la vita da donnaiolo non gli piace più, affermando di essere diventato pentito delle sue scelte passate. Ha raccontato di aver creduto a una falsa indiscrezione di Elena Sofia Ricci sulla sua infedeltà, e di aver ricevuto un punteggio di 7 da Moana come valutazione personale. Ha anche detto di essere cambiato grazie al suo matrimonio, che lo avrebbe portato a una nuova fase della vita.

“La vita del playboy fa schifo”. E a dirlo è proprio un playboy, Andrea Roncato che a Oggi racconta: “Sono rinato grazie a mia moglie. Sono un donnaiolo pentito “. 79 anni, al settimanale in edicola racconta qualche stralcio della sua vita sentimentale, a cominciare da Elena Sofia Ricci: “Era convinta che la tradissi. Si sbagliava. È una donna di personalità. Siamo rimasti amici”. Non manca un commento sulla prima moglie, Stefania Orlando che, dice Roncato, “mi ha mollato e non serbo rancore. Ha fatto bene a lasciarmi. Non è mica stata la prima. Sono stato abbandonato un sacco di volte. Giusto così. Significa che me lo meritavo”. Insomma, 79... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La vita del playboy fa schifo, sono un donnaiolo pentito. Elena Sofia Ricci era convinta che la tradissi, Moana mi diede 7 come avanti e ne sono fiero”: i racconti di Andrea Roncato

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Andrea Roncato: «Moana Pozzi mi diede 7, con Elena Sofia Ricci siamo rimasti amici

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Si parla di: Andrea Roncato: Stefania Orlando ha fatto bene a lasciarmi.

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