La vita del playboy fa schifo sono un donnaiolo pentito Elena Sofia Ricci era convinta che la tradissi Moana mi diede 7 come avanti e ne sono fiero | i racconti di Andrea Roncato
Andrea Roncato ha dichiarato che la vita da donnaiolo non gli piace più, affermando di essere diventato pentito delle sue scelte passate. Ha raccontato di aver creduto a una falsa indiscrezione di Elena Sofia Ricci sulla sua infedeltà, e di aver ricevuto un punteggio di 7 da Moana come valutazione personale. Ha anche detto di essere cambiato grazie al suo matrimonio, che lo avrebbe portato a una nuova fase della vita.
“La vita del playboy fa schifo”. E a dirlo è proprio un playboy, Andrea Roncato che a Oggi racconta: “Sono rinato grazie a mia moglie. Sono un donnaiolo pentito “. 79 anni, al settimanale in edicola racconta qualche stralcio della sua vita sentimentale, a cominciare da Elena Sofia Ricci: “Era convinta che la tradissi. Si sbagliava. È una donna di personalità. Siamo rimasti amici”. Non manca un commento sulla prima moglie, Stefania Orlando che, dice Roncato, “mi ha mollato e non serbo rancore. Ha fatto bene a lasciarmi. Non è mica stata la prima. Sono stato abbandonato un sacco di volte. Giusto così. Significa che me lo meritavo”. Insomma, 79... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Andrea Roncato: «Moana Pozzi mi diede 7, con Elena Sofia Ricci siamo rimasti amici
Notizie e thread social correlati
Chi sono e cosa fanno le figlie di Elena Sofia RicciEmma Quartullo e Maria Mainetti sono le figlie di Elena Sofia Ricci, nate da due relazioni diverse.
Leggi anche: Chi sono gli ex di Elena Sofia Ricci, l’ex marito Luca Damiani (matrimonio flash e tradimento con Nancy Brilli) e Pino Quartullo
Si parla di: Andrea Roncato: Stefania Orlando ha fatto bene a lasciarmi.
Andrea Roncato: Sono stato un donnaiolo, ma Elena Sofia Ricci non l’ho mai tradita. Stefania Orlando ha fatto bene a lasciarmiVivo una seconda giovinezza e il merito è di mia moglie. Grazie a lei sono rinato, spiega il comico, noto per i suoi trascorsi ... msn.com
Ballo: il segreto di Elena Sofia Ricci | La danza aiuta a mantenersi giovani?Le sue foto in bikini hanno fatto il giro del web. A 63 anni, Elena Sofia Ricci ha conquistato i social mostrando un fisico in splendida forma e un sorriso naturale. Alla domanda di un follower su ... tgcom24.mediaset.it