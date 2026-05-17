Elena Sofia Ricci ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni. Nel 1991 si è sposata con lo scrittore Luca Damiani, con cui ha avuto un matrimonio molto breve, durato circa un anno. Durante quel periodo, Damiani ha avuto una relazione con l’attrice Nancy Brilli. Oltre a questa storia, Ricci ha avuto altri rapporti, tra cui una relazione con l’attore e regista Pino Quartullo. Questi sono i principali dettagli riguardanti i precedenti sentimentali dell’attrice.

Nel 1991, Elena Sofia Ricci si è legata allo scrittore Luca Damiani ma il matrimonio è durato appena un anno. Nel 1996 si è legata a Pino Quartullo: da questo rapporto è nata Emma, la sua primafiglia, mentre dal 2003 al 2022 è stata sposata con il compositore Stefano Mainetti: con lui ha messo al mondo la sua seconda bambina, Maria. In un’intervista al Corriere della Sera, c’è stato spazio anche per un breve botta e risposta su un caso di cronaca rosa che ha appassionato molto il pubblico, molto meno le dirette interessate. Elena Sofia Ricci, infatti, ha scoperto il tradimento del marito Luca Damian i con l’amica e attrice Nancy Brilli: «E intanto lei piangeva sulla mia spalla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Elena Sofia Ricci, l’ex marito Luca Damiani (matrimonio flash e tradimento con Nancy Brilli) e Pino Quartullo

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