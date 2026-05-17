chi sono e cosa fanno le figlie di elena sofia ricci

Emma Quartullo e Maria Mainetti sono le figlie di Elena Sofia Ricci, nate da due relazioni diverse. Emma è nata da un matrimonio precedente, mentre Maria è figlia di un'altra relazione. Entrambe le ragazze hanno scelto di mantenere un basso profilo pubblico, evitando apparizioni pubbliche frequenti. La loro presenza sulla scena mediatica è limitata e si conoscono poche informazioni riguardo alle loro vite private. La loro figura resta principalmente legata alla relazione con la madre, attrice nota nel mondo dello spettacolo.

Emma Quartullo e Maria Mainetti sono le figlie di Elena Sofia Ricci, nate da due differenti rapporti. A cavallo tra gli ’90 e 2000, l’attrice ha infatti avuto una relazione con l’attore e regista – con una laurea in architettura – Pino Quartullo, da cui è nata la primogenita Emma. In seguito c’è stata poi la storia con il compositore Stefano Mainetti e dal loro legame è venuta al mondo la seconda figlia Maria. Quando è arrivata la secondo genita, l’attrice – come ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair – non pensava di poter diventare di nuovo mamma. Ai due genitori avevano infatti detto che sarebbe stato difficile concepire. La Ricci è molto legata ad entrambe e sui suoi profili social compaiono spesso fotografie in loro compagnia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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