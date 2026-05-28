Il colloquio tra la dirigenza e l'allenatore del Bologna si sta svolgendo in queste ore per decidere il futuro della collaborazione. Intanto, il presidente del Napoli ha manifestato disappunto per il comportamento del tecnico e della società emiliana, che fino a ora hanno mantenuto una posizione di attesa. La discussione riguarda la possibilità di proseguire o meno il rapporto professionale.

E’ in corso il colloquio tra Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna per capire se continuare insieme o no in vista della prossima stagione; il Napoli è alle porte, ma a quanto pare Aurelio De Laurentiis non ha gradito lo stand-by del tecnico e del club rossoblù. Il patron del Napoli vorrebbe decidere in fretta il nuovo allenatore, e intanto ha contattato anche Max Allegri, esonerato dal Milan. De Laurentiis non aspetterà ancora per molto Italiano. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà: Esclusiva: Napoli, Adl indispettito dallo stand-by Italiano-Bologna (oggi incontro). Aspetterà ancora, non per troppo, ma poco fa contatto concreto con Allegri e il suo entourage. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La virata di De Laurentiis su Allegri è netta (Pedullà)

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De Laurentiis indispettito dallo stand-by di Italiano e del Bologna (Pedullà)Vincenzo Italiano sta discutendo con la dirigenza del Bologna riguardo al suo futuro, valutando se proseguire insieme o meno per la prossima stagione.

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