Napoli virata su Italiano | i retroscena dell' incontro con De Laurentiis

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica della squadra. Dopo aver preso in considerazione Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, la società sembra orientata verso Vincenzo Italiano. Le discussioni con il tecnico attuale, che ha lavorato con il club in passato, sono in corso e indicano un interesse crescente verso questa soluzione. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata, ma l'attenzione si concentra sulla possibilità di affidare a Italiano la panchina per la prossima stagione.

Napoli, 26 maggio 2026 - Prima il ritorno di fiamma con Maurizio Sarri, poi il nome a effetto di Massimiliano Allegri e infine il pupillo di Aurelio De Laurentiis: più passano le ore e più Vincenzo Italiano si avvicina alla panchina del Napoli. Italiano-Napoli, i retroscena dell'incontro Prima ci sarebbe da sciogliere con un anno di anticipo il contratto che lo lega al Bologna fino al 2027, curiosamente la stessa scadenza naturale di Antonio Conte, ormai un ex azzurro: l'appuntamento in agenda è per giovedì, giorno nel quale il club felsineo dovrebbe prendere atto di una decisione, quella di dimettersi, che appare ineluttabile.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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