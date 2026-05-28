Vincenzo Italiano sta discutendo con la dirigenza del Bologna riguardo al suo futuro, valutando se proseguire insieme o meno per la prossima stagione. Il colloquio si svolge in un momento in cui il Napoli si avvicina, ma il presidente del club napoletano ha manifestato disappunto per il ritardo nell’accordo. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali, e la situazione rimane in fase di valutazione.

E’ in corso il colloquio tra Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna per capire se continuare insieme o no in vista della prossima stagione; il Napoli è alle porte, ma a quanto pare Aurelio De Laurentiis non ha gradito lo stand-by del tecnico e del club rossoblù. Il patron del Napoli vorrebbe decidere in fretta il nuovo allenatore, e intanto ha contattato anche Max Allegri, esonerato dal Milan. De Laurentiis non aspetterà ancora per molto Italiano. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà: Esclusiva: Napoli, Adl indispettito dallo stand-by Italiano-Bologna (oggi incontro). Aspetterà ancora, non per troppo, ma poco fa contatto concreto con Allegri e il suo entourage. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis indispettito dallo stand-by di Italiano e del Bologna (Pedullà)

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